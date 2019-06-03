مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

محافظ كفر الشيخ: شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بعمل حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان فى عاصمة المحافظة، حيث أن هذا الشارع من أهم مداخل ومخارج مدينة كفر الشيخ، ومن أهم ...