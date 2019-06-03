القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
مباريات
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:00 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك
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مشاهدة مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود مشاهدة مباراة الدورى المصري بين الزمالك وحرس الحدود

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

أون سبورت تذيع مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم بدون تقطيع التى تقام على ستاد حرس الحدود في المكس on sport  وقناة النيل الرياضية تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

ويدير مباراة حرس الحدود والزمالك طاقم حكام صربي مكون من : نوفاك سيموارتش ، حكم ساحة ، يعاونه بويان بانوفيتش ، مساعد أول ، وسيفزتار زيبين ثان..وميلوش جورجيتش حكما رابعا مساعدأ

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع


الزمالك وحرس الحدود

الزمالك وحرس الحدود

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Yalla shoot مباراة الزمالك وحرس الحدود HD في الدوري المصري اليوم الإثنين 5-11-2018 أون سبورت

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