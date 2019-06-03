"الإفتاء" تحسم الجدل بشأن عيد الفطر: المفتي سيعلن الرؤية بنفسه

نشرت دار الإفتاء المصرية تنويه هام بشأن كل ما تم نشره عن موعد بداية شهر شوال على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وأكدت أنه غير صحيح، وأن الدار لم تعلن رؤية هلال شهر شوال حتى الآن.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سوف يعلن رؤية الهلال بنفسه في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري.



وجددت الدار تأكيدها على أنها الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها إعلان نتيجة هلال الشهور العربية، وأن ذلك يجري يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.