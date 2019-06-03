وفد من خبراء وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان لمراقبة النشاط الإشعاعي

بدأ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين مهمة لجمع عينات من مياه البحر والرواسب البحرية والمنتجات السمكية من المياه الساحلية في محافظة "فوكوشيما " اليابانية.

وأفاد بيان للوكالة الدولية في (فيينا ) اليوم الإثنين بأن زيارة الخبراء لليابان تستمر حتى الرابع عشر من يونيو الجاري، وتهدف إلى تحليل بيانات النشاط الإشعاعي بواسطة المختبرات اليابانية المشاركة في هذا المشروع.

وأضاف البيان أن هذه هي الزيارة التاسعة لخبراء وكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2014 لجمع عينات بحرية لتحليل النشاط الإشعاعي فى اليابان.

ولفت إلى أن فريق الخبراء سوف يختار أيضًا عينات من الأسماك التي يقوم الصيادون بصيدها في محافظة "فوكوشيما".

ونوه البيان إلى أن المختبرات اليابانية التي تقوم بتحليل مياه البحر والرواسب البحرية وعينات الأسماك بالقرب من محطة "فوكوشيما دايتشي "للطاقة النووية تصدر بيانات موثوقة.