طاقم صربي لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. وآخر مجري لوادي دجلة والإنتاج

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.



ويدير مباراة حرس الحدود والزمالك طاقم حكام صربي مكون من: نوفاك سيموارتش، حكم ساحة، يعاونه بويان بانوفيتش، مساعد أول، وسيفزتار زيبين ثان..وميلوش جورجيتش حكما رابعا مساعدا.



ويدير مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي، طاقم حكام مجري مكون من: بولاش بيركا، حكم ساحة، يعاونه إشتيفان اولبيرت، مساعد أول، وبيتر بريتان مساعد ثان.. وشاندور اندو شابو، حكما رابعا.



بينما يدير مباراة بتروجت مع "المقاولون " اليوم الحكم محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل..وعباس حسن، حكما رابعا.. وسعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين إضافيين



كما أسندت ادارة مباراة الاتحاد مع سموحة اليوم أيضا للحكم محمود عاشور، ويعاونه تحسين أبو السادات، ومحمد محمود لطفى..ومحمد ابراهيم الدسوقى حكما رابعا..وطارق سامى ومحمد عبد العزيز..حكمين إضافيين.