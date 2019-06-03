الذهب يوسع مكاسبه لـ13 دولارًا بعد بيانات اقتصادية

وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 13 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مع خسائر الدولار وبعد إعلان بيانات اقتصادية.



وعزز المعدن الأصفر صعوده مع بيانات اقتصادية أثارت مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.



ويتزامن مع مكاسب الذهب تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ عام 2017 حيث هبط أدنى 2.1%.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطسآب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 12 دولارًا إلى 1323.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 25 مارس الماضي.



كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 % عند 1319.04 دولار للأوقية رابحًا 13.4 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % عند 97.536.