الرئيس الألماني يدعو للتسامح مع المسلمين

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للتسامح مع المسلمين، وأدان كل أنواع الاضطهاد والتمييز، وذلك مع انتهاء شهر رمضان.



وقال في رسالة تحية اليوم الاثنين للمسلمين في ألمانيا بمناسبة عيد الفطر: "لا نرضى بأي كراهية أو إقصاء أو الاشتباه الجماعي ضد المهاجرين المسلمين أو حتى المسلمين عامة".



أشار شتاينماير للحرية الدينية التي يقرها الدستور الألماني، والتي تحظر الإقصاء والتمييز، وقال: "يسرني أن أصبح رمضان وعيد الفطر جزءا بديهيا من تعايشنا في ألمانيا".



وأكد الرئيس الألماني أن المسلمين الذين يفطرون مع أبناء ديانات أخرى يرسلون "رسالة بالغة الأهمية من أجل التعايش السلمي، من أجل التسامح والاحترام في بلدنا"، وقال: "أود أن أشكرهم".



يشار إلى أنه سوف يتم استطلاع هلال شهر شوال مساء اليوم، للاحتفال غدا الثلاثاء، أو بعد غد، وفقا لإمكانية رؤية هلال شهر شوال، بعيد الفطر.

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو خمسة ملايين مسلم.