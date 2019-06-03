الرئيس التونسي يقرر العفو عن 116 سجينا بمناسبة عيد الفطر

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي العفو عن 116 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تم إقرار أول يوليو القادم كأجل أقصى لتقديم مطالب العفو في جرائم الشيك بدون رصيد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، اليوم الاثنين، مع وزير العدل محمد كريم الجموسي، الذي قدم تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.. كما استعرض السبسي تقييما للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقرر الرئيس التونسي، بعد التشاور مع كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد اعتبارا من بعد غد الأربعاء.