وزير داخلية أستراليا يضع إكليلا من الزهور عند كنيسة سريلانكية

وضع وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إكليلا من الزهور عند إحدى الكنائس في كولومبيا التي تعرضت لهجوم خلال تفجيرات عيد الفصح الدامية، التي أدوت بحياة 250 شخصا على الأقل، وذلك خلال زيارته للجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن داتون زار كنيسة القديس سيباستيان الواقعة ببلدة "نيجومبو" الساحلية، والتي كانت واحدة من بين 3 كنائس تعرضت لهجوم في 21 أبريل الماضي، مضيفة أن داتون تحدث مع قساوسة وتفقد أعمال إعادة بناء الكنيسة، حيث لقي مواطنان أستراليان من أصول سريلانكية مصرعهما.

وأشارت إلى أن داتون وعد بدعم بلاده لإعادة بناء قطاع السياحة في سريلانكا، الذي عانى كثيرا بعد الهجمات، لافتة إلى أنه سيلتقي بالرئيس السريلانكي ورئيس الوزراء ومسؤوليين آخرين خلال زيارته التي تستغرق يومين وتنتهي غدا الثلاثاء.