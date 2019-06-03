تعيين مدير جديد للديوان المركزي لقمع الفساد بالجزائر

عين، اليوم الاثنين، مختار لخضاري مديرا عاما جديدا للديوان المركزي لقمع الفساد بالجزائر، وذلك تحت إشراف وزير العدل سليمان براهمي.



وأكد لخضاري أن النجاح في أداء مهمته يستلزم تضافر الجهود ومساعدة جميع الإطارات في الوزارة والهيئات ذات الصلة بنشاط الديوان.



يذكر أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمعدل في 2010، حيث أنـشأ الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل الأراضي الجزائرية.



ويضم الديوان ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن موظفين عموميين لديهم كفاءات في مجال مكافحة الفساد.