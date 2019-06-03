مكافحة الإرهاب وتنشيط السياحة بثقافة العدوة في المنيا

أقام ببيت ثقافة العدوة التابع لفرع ثقافة المنيا، محاضرة تثقيفية بعنوان "مكافحة الإرهاب" حاضرها عماد عزيز منسق عام بمحافظة المنيا، تحدث فيها عن المؤسسات الدينية المصرية متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء بدور رئيسي في التصدي للفكر المتطرف وذلك بجميع الأساليب والتي تهدف إلى تعميم ونشر الرسائل الدينية السمحة المعتدلة وتفكيك البنية الفكرية التي تقوم عليها التنظيمات الإرهابية وقتل المحتوى المتطرف التي تروج له هذه الجماعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي على وجه الخصوص.



أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "السياحة الداخلية وأثرها في التنمية" حاضرها الدكتور هاني عطا الله أخصائي علم النفس الإكلينكي والتنمية البشرية، وتحدث فيها عن السياحة حيث إننا نتحدث ٢٥٪ من الدخل القومي المصري ومصدر هام من مصادر العمله الصعبه التي تزيد من الإحتياطي النقدي، ولما كانت مصر تمتلك جميع مقومات السياحة بأنواعها المختلفة سواء كانت سياحية او ثقافيه أو ترفيهية أو دينية أو علاجيه أو رياضية أو سياحه المؤتمرات التي تقف الدولة إلى تدعيمها والترويج لها حتى نعيش في مجتمع ذو حضاره وتحضر وحتى نستفيد من كل ذره تراب في مصر بلدنا الحبيبة.