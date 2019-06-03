لاعب اليد باهر البدراوي: فخور بالعودة للأهلي.. ونسعى للفوز بالبطولات

أعرب اللاعب باهر البدراوي - المنضم حديثا للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قادما من صفوف طلائع الجيش - عن شعوره بالفخر الشديد لعودته من جديد لارتداء قميص الفريق، مبديا سعادته بالعودة إلى بيته الذي قضى بين جدرانه سبع سنوات.



وأضاف اللاعب، فى تصريحات اليوم الإثنين، أنه لم يتأخر في الموافقة على اللعب للفريق فور بداية المفاوضات، مؤكدا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي الذي يعتبر شرفا كبيرا لأي لاعب.



وكشف البدراوي عن تلقيه عددا كبيرا من العروض خلال الفترة الماضية، إلا إنه لم يتردد في التوقيع للأهلي لرغبته في الفوز بكل البطولات بالفترة القادمة، وفي ظل الدعم المنتظر من جانب جماهير النادي.



وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون صعبا، مؤكدا ثقة في قدرات اللاعبين، خاصة أن الصفقات الجديدة تمتاز بعنصر الخبرة، وهو ما يؤكد على وجود ثقة في الفوز بالبطولات المختلفة التي سينافس عليها الفريق في الموسم الجديد.