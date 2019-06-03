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الثقافة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:47 م

"ثورة الحروف" معرض للخط العربي بثقافة كفر الشيخ

ثورة الحروف معرض
حسام الضمراني
dostor.org/2653098

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة كفر الشيخ، حيث أقام قصر ثقافة أنور المعداوي وقصر ثقافة الحامول وبيت ثقافة مطوبس وقصر ثقافة برج البرلس ورشة رسم حر للأطفال، كما نظم بيت ثقافة الحامول ورشة للموهوبين في الشعر والغناء والإلقاء، بينما عقد قصر ثقافة بلطيم ورشة تشكيل بعجينة السيراميك للأطفال لتشكيل حيوانات وزهور.

كما افتتح بيت ثقافة مطوبس معرض الخط العربي للفنان المبدع منصور أبو خليل ويستمر المعرض طوال شهر يونيه بعنوان "ثورة حروف"، كما نظم قصر ثقافة صالح الشرنوبى وقصر ثقافة دسوق معرض لنتاج ورش الأطفال طوال شهر رمضان.

عقد قصر ثقافة برج البرلس محاضرة بعنوان "أزمة المياه فى العالم العربي" تحدث فيها الدكتور صابر شمس عن أهمية المياه لدى العالم ولقد ظهرت الكثير من أثار تلك الأزمة فى أرجاء متعددة من الوطن العربي ولكن الجزء الأكبر والأخطر هو ما يزال كامنا وقد يؤدي لحروب طاحنة بالمنطقة.

"ثورة الحروف" معرض للخط العربي بثقافة كفر الشيخ
"ثورة الحروف" معرض للخط العربي بثقافة كفر الشيخ
"ثورة الحروف" معرض للخط العربي بثقافة كفر الشيخ
"ثورة الحروف" معرض للخط العربي بثقافة كفر الشيخ
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