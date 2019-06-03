محافظ كفر الشيخ: شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بعمل حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان فى عاصمة المحافظة، حيث أن هذا الشارع من أهم مداخل ومخارج مدينة كفر الشيخ، ومن أهم المحاور المروررية لحركة السيارات.



كما شدد المحافظ، على تواجد من 2 أو 3 ضباط مرور فى منطقة المزلقان، وتواجدهم بشكل دائم، لسهولة المرور، وعدم تكدس السيارات فى تلك المنطقة باعتبارها من أهم المناطق الحيوية بالعاصمة، مقدمًا خالص الشكر لقيادات ورجال الحماية المدنية والمرور على جهودهم المبذولة فى تحقيق أمن وسلامة المواطنين.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.