إقامة جنازة رييس في إشبيلية

أقيمت اليوم الاثنين جنازة خوسيه أنطونيو رييس لاعب كرة القدم الاسباني، في بلدته أوتريرا بإشبيلية.



وتوفى رييس 35 عاما يوم السبت الماضي في حادث سيارة، وأقيم قداس الجنازة في كنيسة "سانتا ماريا دي لا ميسا" في إشبيلية.



وأفاد تقرير أولي للشرطة الإسبانية أن رييس تشتت أثناء القيادة بسرعة تفوق الحد الأقصى المسموح له لى طريق يربط بين إشبيلية وأوتريرا.

وتكهنت وسائل الإعلام الإسبانية بان السيارة كانت تسير بسرعة 237 كيلومترا في الساعة عندما حدث التصادم.



وتوفي أيضا جوناثان رييس ابن عم اللاعب في الحادث ولكن قريبا آخر كان معهما في السيارة، مازال يرقد في المستشفي في حالة حرجة ولكنها مستقرة.



وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن خوان مانويل كالديرون، الذي كان يجلس في المقعد الامامي بجانب كرسي السائق، يرقد في مستشفى "فيرجين ديل ريكو" بإشبيلية مصابا بحروق بنسبة 60 في المئة.