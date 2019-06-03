السفارة الأمريكية في الخرطوم تدعو لوقف العنف ضد المعتصمين

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الإثنين، إلى وقف العنف ضد المعتصمين، وحمّلت المجلس العسكري الانتقالي المسئولية عن مقتل وجرح عدد من المدنيين خلال محاولة قوات الأمن فض الاعتصام.



وكتبت السفارة على "تويتر": "هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين والمدنيين الآخرين خاطئة، ويجب أن تتوقف"، محمّلة المجلس العسكري الانتقالي كامل المسئولية عن سقوط القتلى والجرحى.



وقتل 9 أشخاص وأصيب العشرات من المعتصمين، اليوم الإثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، جراء الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن التي حاولت فض الاعتصام بالقوة، كما ذكرت وسائل إعلام.