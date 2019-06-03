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الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:34 م

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الخاصة بانطلاق كأس الأمم الإفريقية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
dostor.org/2653086

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استادى السلام، والدفاع الجوى، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى ستقام فى مصر الشهر الجارى.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الوزراء اعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت فى استاد الدفاع الجوى، الذى يتسع لنحو 30 ألفا من الجمهور، وقد شملت تلك الاعمال أرضية الملعب والمضمار، ومدرجات الإعلاميين، والبوابات الرئيسية والفرعية، ودورات مياه الجماهير، وغرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف الإسعاف بالاستاد، كما تضمنت الاعمال زيادة عدد كراسي المقصورة الرئيسية، وكذا كراسى اللاعبين، فضلًا عن دعم شبكة الواى فاى بالاستاد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، اعمال التطوير التى تمت بإستاد السلام، والتى شملت ايضًا أرضية الملعب، وابراج الإنارة، وقاعات الـ VIP، ومدرجات الجماهير والاعلاميين، فضلًا عن غرف خلع ملابس اللاعبين، والمركز الصحفي والإعلامي، ودورات مياه الجماهير، وما تم فيما يتعلق بالكاميرات وغرف المراقبة الخاصة بالاستاد.

وفى ختام الجولة، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية المشاركة فى الاعداد وتنظيم البطولة، ومساهماتهم فى الانتهاء من مختلف الاستعدادات الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بالمنشآت الرياضية التى ستقام على أرضها مباريات البطولة، وذلك سعيًا لإظهار مصر بالصورة المشرفة، والتأكيد على مدى قدرتها على استضافة تلك الاحداث الرياضية المهمة.

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