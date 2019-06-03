وزير التعليم: التجربة ساعدتنا كثيرًا.. والسيستم مصري 100%

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، عن عقد مؤتمر آخر عقب العودة من إجازة عيد الفطر، لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي بجميع المواد، وللحديث عن مصير الصفين الثاني والثالث الثانوي بالثانوية التراكمية.



وأكد "شوقي"، خلال المؤتمر الذي أقيم بديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل التجربة الأولى للتابلت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن اهتمامه بصحة الطلاب ومستوى تعليمهم، وهو ما يسعى إليه، لافتًا إلى أنه تم تغيير المناهج من السنوات الدراسية الأولى لأعلى، فالأمر ليس سهلًا.



وأضاف، تركت الكتاب المدرسي هذا العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي، ليطمئن الطلاب، وحتي يتعودوا على المذاكرة بعيد عن الكتاب الورقي، ولكن من العام الدراسي المقبل لم يتم طباعته، وذلك لتوفير النفقات.



وقال شوقي: "التابلت مش فزلكه ولكن هو إتاحة محتوى جديد للاستفادة منه، وأخدنا وقتًا كبيرًا على ما تعود الطلاب وأولياء الأمور، والأساس هو التقييم وتغيير نوع الأسئلة".



وشدد وزير التعليم على أن الأسئلة لا تعجيزية ولا من خارج المنهج، قائلًا "مافيش حاجه اسمها برا المنهج، لكن هو برا الكتاب، وهذا مانقصده، فهذه هي النقله الذي تستهدفها، فالأساس نوجهه لنوع أسئلة جديده تساعد على التفكير".



واستكمل الوزير: "الطلاب عاملين ما لانتوقعه، فالتصحيح أثبت مالا نتوقعه، فاعملوا أفضل بكثير مما نتوقعه والنتيجة تستحق الدعم".



وأعرب "شوقي" عن فخره بطلاب وأولياء أمور ومعلمي الصف الأول الثانوي، موجهًا إليهم الشكر والتحية لجهودهم في إنجاح منظومة التعليم الجديدة.



وأكد الوزير أن التطوير بدء مع رياض الأطفال وأولى ابتدائي من سبتمبر الماضي، وسينتقل للصف الثاني الابتدائي، لافتًا إلى أن هناك كتب جديدة وطريقة جديدة للتدريس لمسها النظام الجديد، الذي يهدف إلي بناء الإنسان المصرى.



وأوضح "شوقي"، هناك مواصفات للخريج حددت مهارات تم بناء النظام التعليم الجديد بناءًا عليها، وتم تحديدد الأهداف، وتم العمل بها عن طريق منظمات كثيره جدًا منها اليونيسكو، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا مشاكل الصيانات والكثافات ونعمل علي حلها ولكن تم تغيير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين، وأنه لم يهمل الـ 11 دفعة الباقيين، الذي لم ينطبق عليهم نظام التعليم الجديد.



ولفت الوزير إلى أن الوزارة لديها 2000 مركز امتحانات، وكوادر قامت بعمل الامتحانات الإلكترونية للأول الثانوي، مشددًا على أن هذه المراكز تعمل على مدار العام وليست أيام الامتحانات فقط.



وقال وزير التعليم، إن هذه التجربة ساعدتنا كثيرًا جدًا وتم الأخذ في الاعتبار جميع ملاحظات الطلاب والمعلمين، قائلًا "القادم أفضل".



كما أكد الوزير: "السيستم اللي اشتغل تصميم مصري 100%، وأي سيستم لم يعمل كان به عنصر غير مصري"، لافتًا إلى أنه تم عمل إنجاز مصري حقيقي في تضبط السيستم بعيد عن الإنترنت، وأصبح لدينا حلول كثيره للتعليم الإلكتروني بالمستقبل"، مضيفًا: "لو شوفنا خريجي اولي ابتدائي من المدارس الحكومية هتفخروا بيهم جدًا، الكثير من أولياء الأمور هيخرجوا أولادهم من مدارس IG للحكومي، يثبت نجاحنا".



واختتم: الوزارة لديها خطة لتطوير المناهج، وتسعى للإسراع في تطبيق النظام التعليمي الجديد: "أقرب مما تخيلوا هيكون التعديل في المرحلة الثانوية مش تقييم بس لكن هعدل كمان المناهج في ضوء نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

