ناهد السيد تكتب: أنا ولا نفسي

من قال إن الوحدة قاسية، والجلوس مع النفس يصيبك بالجنون ويدعو للشفقة؟! على العكس تماما فلن تجد أخلص من نفسك كي تشكو لها، وتفضفض دون أن تخشى فضح أسرارك في أول خلاف بينكما.



نفسك هي الوحيدة التي تشعر بوخزة ألمك قبل أن تصرخ بالآه، نفسك هي التي تستطيع أن تحاورها وتتخطى أسوار الاحترام بينكما ويذل لسانك بالسب لها وعليها والانتقاد الغاضب ثم تهدأ دون تدخل من وسيط كي يفسد علاقتكما.



نفسك من تستطيع أن تغضب عليها، تتعرى أمامها، تبكي، تنصهر، تعترف. نفسك هي حاملة أسرارك وحمولك الثقيلة، من تحمل معك همك ولا تكل منك، من ترافقك الطريق دون جذع من صمتك ومللك وكآبتك، من تتحملك بكل عيوبك، وتصر على إصلاح كسورك وانكساراتك.



نفسك هي البطل الحقيقي خلف الكواليس الذى يصنع كل الصواب ويحسب لك في العلن، نفسك هي الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي يسكن نواياك ويتلاعب بها، من يحرك مخاوفك، من يصد خيباتك، من يلوذ بك للفرار من علاقات فاشلة وصداقات واهية، نفسك هي الطرف الأول في عقد امتلاك الروح.



نفسك من لها كافة حقوق البيع والشراء في حياتك وتأجير حواسك لمن يستحق، قد تذل اختياراتها لكنها تتفاوض سريعا لترميم الفشل دون الرجوع إليك، أتدري لماذا؟ لأنها اختارت أن تسكن بعيدا عن الضجيج، خلف كاميرات الحياة وزحام العيون، تنزوي في ركن خفي من الروح ولا تسمع صوتا لها دون أن تستحضرها وحدتك.



لا تخرج إلا عندما تطمئن أنك وحيد يصفو ذهنك لها وحدها، تتوضأ بسلامها العذب، وتنتظر جلستك فس محرابها لتملى عليك ماذا تفعل، تبقى في أمان طالما أنت فى حضرتها، يملؤك وميض الفضفضه وتنزاح صخور الهم عن صدرك فى وجودها، وما أن تسمع صوتها إلا وتشهق شهقة عاشق من النظرة الأولى لتتنشق عبيرها وتتنهد بالسلام الروحي.



نفسك هي الوحيدة القادرة على التجوال في روحك والعبث فى نواياك وضميرك وعقلك الباطن وكل الهلاميات غير الملموسة ولا المرئية، كي تنزع لك منها الحقيقة، الصواب، الحلال.. أنت عبد لشريعتها المباركة، فهي النسخة الملائكية منك، التى لم تلوثها حيوات البشر بعد. هي النسخة التي لا زالت بقبضة الرب يحفظها بداخلك.. لتقودك للسلام ، أما من تلوثت نفوسهم فقد تركوها عارية لفترة أمام البشر حتى فسدت.