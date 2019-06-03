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رياضة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:25 م

ليفر يرشح ديوكوفيتش للفوز بلقب فرنسا المفتوحة للتنس

الصربي نوفاك ديوكوفيتش
الصربي نوفاك ديوكوفيتش
dostor.org/2653078

رشح الأسطورة الاسترالي رود ليفر اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش للفوز بفرنسا المفتوحة للتنس ليصبح ثاني لاعب على الإطلاق يجمع بين كافة ألقاب البطولات الأربع الكبرى في مناسبتين منفصلتين.
وحقق ليفر هذا الانجاز في 1962 و1969 ولم ينجح أي لاعب في معادلة هذا الأمر.
وسبق أن حقق ديوكوفيتش هذا الانجاز عندما نال أول ألقابه في فرنسا المفتوحة في 2016، وبلغ ديوكوفيتش دور الثمانية في رولان جاروس اليوم الاثنين بفوزه بثلاث مجموعات متتالية على الالماني يان-لينارد شتروف وسيكرر هذا الانجاز حال فوزه باللقب.
ولم يخسر المصنف الأول عالميا أي مجموعة حتى الآن في البطولة ويمضي قدما نحو مواجهة محتملة على اللقب أمام رفائيل نادال الفائز برولان جاروس 11 مرة.
وقال الأسطورة الاسترالي ليفر البالغ من العمر 80 عاما للصحفيين اليوم الاثنين "أرشح نوفاك حاليا ومن بعده رفائيل ثم بقية المنافسين".
وأضاف "أرشح لاعب مثل نوفاك بسبب قدراته ومستواه الثابت، الطريقة التي يلعب بها.. يحسم كل نقطة من الخط الخلفي"، وتابع "جمع بين الألقاب الأربعة الكبرى في مناسبة سابقة.
"فاز فقط ببطولة استراليا هذا العام. لو فاز في فرنسا فانه سيمضي قدما للفوز بجميع الألقاب الكبرى في عام واحد. الطريق لا يزال طويلا. بطولة فرنسا هي الأصعب على الأرجح بالنسبة له لوجود الكثير من المنافسين مثل نادال وروجر فيدرر إضافة إلى ستانيسلاس فافرينكا".

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