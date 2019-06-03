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الثقافة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:21 م

فتح باب المشاركة في الدورة الـ21 لأيام قرطاج المسرحية

فتح باب المشاركة
أ ش أ
dostor.org/2653075

أعلنت لجنة تنظيم مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" عن فتح باب المشاركة في الدورة الـ21 للمهرجان، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر القادم.

ودعت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - الهياكل والفرق المحترفة للإنتاج المسرحي من مختلف أنحاء العالم الراغبة في المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان، وذلك في موعد أقصاه يوم 15 سبتمبر القادم، منوهة بأن المهرجان يخصص مسابقة رسمية للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية التي تم إنتاجها خلال العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن لجنة انتقاء العروض هي المخولة وحدها باختيار عروض المسابقة الرسمية والعروض الموازية من ضمن العروض المترشحة للمشاركة، موضحة أنه على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح مع شهادة في تقديم العرض الأول وصور فوتوغرافية للعمل المترشح، وملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل، وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية، على أن ترسل ملفات الترشح عبر البريد باسم مهرجان أيام قرطاج المسرحية أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

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