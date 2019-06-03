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الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:09 م

الرئيس التونسى يمدد الطوارئ شهرًا إضافيًا

الرئيس التونسى يمدد
dostor.org/2653063

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015 لشهر إضافي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "قرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 5 يونيو".

وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس الماضى، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارئ في تونس استنادًا إلى مرسوم صدر عام 1978.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحًا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل الفائت تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمر المعارك فى ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير خليفة حفتر هجومًا على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل.

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