ورش فنية للأطفال ويوم البيئة العالمي في ثقافة الدقهلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث عقدت مكتبات "شبرا سندي، دماص، أتميدة، رأس الخليج، كفر الترعة الجديدة، كفر طنبول، ميت سلسيل، الجوابر، بسنديلة، العيادية" بالإضافة إلي بيوت ثقافة "أجا، دكرنس، المقاطعة، الدروتين" ورش فنية للرسم والتلوين واكتشاف مواهب الأطفال الفنية، كما نظم بيت ثقافة بداوي ورشة للمواهب حيث قاموا بإعداد مسرحية من فصل واحد وقاموا بتمثيلها.



وأقام قصر ثقافة منية النصر احتفالية "يوم البيئة العالمي" تضمنت محاضرة بعنوان "المحافظة علي البيئة وأهميتها للفرد والمجتمع" وتناولت الحديث عن البيئة ووسائل حماية البيئة من تعدي البشر عليها، تلاها أمسية شعرية شارك فيها محمد إبراهيم ومحمد عسكر بالإضافة إلي مواهب شابة في إلقاء الشعر والغناء واختتمت الاحتفالية بورشة لتلوين والرسم عن البيئة.



وضمن الأنشطة الأدبية نظمت مكتبة شبرا سندي لقاء شعري شارك فيه محسن عبد اللطيف وهيثم متولي وطلعت محمد شحاتة وباقة من المواهب الشابة وتنوعت فيها القصائد بين دينية ووطنية.