السجن 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لرئيس حي روض الفرج، بتهمة تلقى رشوة، واستغلال منصبه فى التربح.



وكانت نيابة حوادث شمال القاهرة، قد أحالت رئيس حي روض الفرج للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين.



وجاء بالتحقيقات أن رئيس حى روض الفرج، اتفق مع المقاول على الرشوة نظير منحه ترخيص هدم لعقار قديم اشتراه وهدمه وإقامة آخر مكانه، إذ أكد الشهود تورط المتهم وأيد المقاول صحة الواقعة.