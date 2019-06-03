محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لمعاينة نفق الشهابية ببلطيم

كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة فنية متخصصة والاستعانة بأحد أساتذة الكبارى بمحافظة كفر الشيخ، لمعاينة نفق الشهابية بشرق مدينة بلطيم، فورًا، استجابةً لأهالى البرلس، ولرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق على مستوى مركز ومدينة بلطيم.



ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكبارى لإجراء الأعمال الاستكمالية فى نفق الشهابية المرورى، وفتح الطريق أمام المركبات والشاحنات العابرة للشريان البرى والمعبر الحيوى والمهم بالطريق الدولى الساحلى، مع سهولة ومرونة وسلامة حركة المشاة للمواطنين بالمناطق المجاورة والملاصقة للطريق الدولى الساحلى.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم بسيونى، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعى بكفر الشيخ، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفنى، ومحمد حلمى، مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة.



