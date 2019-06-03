الكنيسة الأرثوذكسية وبيت العائلة يهنئان محافظ القليوبية بالعيد

هنأ وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، والقس ارميا، وكيل مطرانية شبرا الخيمة، ووفد من بيت العائلة المصرية، محافظ القليوبية علاء عبدالحليم مرزوق، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأكد المحافظ- خلال لقائه وفد الكنيسة بالديوان العام اليوم الإثنين- اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.. مؤكدا أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك، حيث أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية.



وفي سياق متصل، هنأ وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء في بنها، والقمص يوحنا وهيب كاهن كنيسة ماريوحنا ببنها، والقس شنودة وهيب كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالرملة، رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، بعيد الفطر المبارك.



وأعرب رئيس الجامعة - خلال لقائه الوفد في مكتبه اليوم - عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.. مؤكدا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



من جانبه، أكد نيافة الأنبا مكسيموس، على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها لخدمة المجتمع في القليوبية باعتبارها بيت الخبرة في المحافظة وتقدم خدماتها للجميع.