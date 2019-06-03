هيثم شرابي يكتب عن صلاح وابوتريكة: تعالى نتكلم عن القوة الناعمة

لو افترضنا زي ما أنت بتقول إن الإخواني محمد أبوتريكة يمثل نموذج يحتذى به، ووطني محترم، ورمز للأخلاق... إلخ. وكل الكلام اللي أنت بتقوله وتردده عنه، وسأفترض أني مصدق كلامك ده، وسأحاول أن أنسى كل ما هو معلن وموثق من مواقف تؤكد انتماءه للتنظيم الإرهابي.



وأقول لك "كمان"؛ سأفترض أنه ليس سياسي ولا يفهم في السياسة، وبناءً عليه؛ خلينا نتكلم بالراحة كده، ونسأل شوية أسئلة.



◄ هل تعتقد أن أبوتريكة مش عارف إن في أزمة بين مصر وقطر من سنين.. وبالتحديد من سنة 2013، يعني من 6 سنوات؟

◄ هل كان ممكن تريكة يشتغل في محطة فضائية ثانية في دولة تانية أو حتى يترك الجزيرة طوال السنين اللي فاتت؟

◄ هل أنت عندك شك بعد السنين دي كلها إن الجزيرة شغالة ضد مصر؟

◄ هل تريكة مش عارف إن مكاتب الجزيرة تم إغلاقها في مصر وأنها تمثل قناة غير مرغوب فيها؟

◄ هل تعتقد أن الجزيرة وقطر بمواقفها الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي عندما تستضيف شخص أو أشخاص هي تستضيفهم لتكسب من وراءهم وتعتبرهم قوة ناعمة تضاف لها أم تستضيفهم لمجرد وجود فرصة عمل لهم؟



طيب لما تريكة يشوف أنه يُضيف إلى قطر ويفيدها، وهي ترعى الإخوان والإرهاب في بلاد كثيرة - وهذا منشور ومعلن بالمناسبة - هل فكر مرة واحدة في مراجعة نفسه؟



من 2013؛ لم تكن هناك مشكلة قضائية تخص أبو تريكة، يعني بعد 30 يونيو، كان عنده فرصة يعود إلى بلده ويعيش هنا، لكنه استمر في قطر التي أعلنت عداءها لمصر، ولم يفكر في العودة ولو حتى بمنطق إنه "يتقي الشبهات". وبالتأكيد وقتها مش هيموت من الجوع لو رجع مصر ، لماذا لم يرجع؟



من سنة 2015؛ بدأت قضية تريكة والحديث عن مشاركة شركة السياحة بتاعته في دعم وتمويل اعتصام رابعة. هل كان ممكن يرجع ويواجه القضية ويثبت عدم تورطه في ذلك، ويعلن أنه لا علاقة له بالشراكة في شركة السياحة دي، حتى لو انحبس؟



عندما حصل أبو تريكة على حكم مستأنف بأن شركته غير مدرجة، لماذا لم يعد إلى مصر ويبتعد عن وجوده المشبوه في قطر وخاصة بعد تطور أزمة قطر مع جيرانها من الدول الخليجية؟



◄ رغم كل ما سبق وغيره الكثير نسأل المهم، وهو:



تريكة سجل فيديو يعلن فيه مساندته ترشيح محمد مرسي ، ويدعو الجميع لترشيح وانتخاب محمد مرسي ، وأعلن أنه لا يزكيه على الله، وشعار حملة مرسي كان "قوتنا في وحدتنا"، والفيديو متاح على يوتيوب.



◄ السؤال: ما هو موقف أبوتريكة من 30 يونيو وما بعدها؟



وهل يمكن القول أن استمرار تريكة في قطر طوال هذه السنوات والعمل في أحد منابرها الإعلامية هو إعلان موقف وانحياز يضيف إلى رصيد قطر من القوة الناعمة؟ ويخصم من مصر؟



يعني هل استمرار تريكة في قطر والجزيرة يتساوي مع موقف معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور وزوبع وهيثم ابو خليل... إلخ، المحسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي؟



كل ما ذكرته حاولت أن أبحث فيه عن تفسير لموقف يصمم البعض أن يتعامى عنه، ولا يراه، ويجد المبررات للأخ تريكة، ويصل الأمر إلى قول البعض: "لا علاقة لي بانتماؤه، ويهمني أنه لاعب كرة شاطر، وكان بيجيب إجوان وأخلاقه حلوة.



ولأن السؤال مفتاح المعرفة؛ ستجد هذه الأسئلة ثقيلة على البعض.. وتاني وللمرة الألف لا علاقة لي بالكرة ولا أهتم بها.