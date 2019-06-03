حبس عاطلين لحيازتهما 3 كيلو هيروين وأفيون بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 3 كيلو هيروين وأفيون بقصد الاتجار بهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بممارسة نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.



توصلت التحريات إلى أن المتهمين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وسبق إتهام أحدهما فى قضية "قتل"، وينشطان في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفر أحدها عن ضبطهما بمنطقة الشاطبي بدائرة قسم شرطة باب شرقى مُستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وواحد كيلو جرام لمخدر الأفيون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.