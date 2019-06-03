التحفظ على مستحضرات تجميل مجهولة بالإسكندرية بقيمة 50 مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر آتية من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية.



تلقى اللواء نادر كمال، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطار من اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورد معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة شاهين المملوكة للمدعو شادي. ش، الكائنة بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل داخل رسالة "كبريتات صوديوم" آتية من دولة الصين، وذلك بالمخالفة القانونية وعدم سداد الرسوم الجمركية.



بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم تشكيل لجنة تحت إشراف العميد حازم القاضي، رئيس مباحث شرطة الميناء، لتفتيش الحاويات وأسفر عن ضبط 5 آلاف كرتونة تحتوي على 4.500.000 عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأشكال والأنواع مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق، كما قدرت الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 50 مليون جنيه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات، والتي قررت التحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.