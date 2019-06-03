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رياضة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:54 م

تجدد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

تجدد اهتمام ريال
أ ش أ
dostor.org/2653040

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح تجدد، بعدما صرح بعدم وجود رغبة لديه في مناقشة مستقبله بالوقت الحالي، في أعقاب فوز فريقه نادي ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير اليوم الإثنين- أنه في حين ستكون مفاجأة إذا درس صلاح التخلي عن أنفيلد، بعد سادس لقب في تاريخ النادي بدوري الأبطال والموسم الكبير الذي قدمه الريدز في "البريميرليج"، وشهد تسجيله 22 هدفا، إلا أن تصريحه المقتضب لقناة "موفي ستار" الإسبانية، أثار اهتمام الأندية التي كانت تتابعه وبصفة أساسية، ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح حاليا يتقاضى راتبا بقيمة 11 مليون يورو في الموسم بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، لافتة إلى أنه بحسب بوابة الانتقالات "ترانسفير ماركت" فإن سعر نجم الكرة المصري يبلغ 150 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة، بأن صلاح كان ضمن قائمة أقرب المرشحين ليحل محل المهاجم البرتغالي كريستانو رونالدو بعد رحيله إلى يوفنتوس في 2018، لكن بعد فتح الريال خط اتصال للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مهاجم الريدز، تراجع النادي الإسباني حينها بعد تلقيه ردا بأن قيمته هي 200 مليون جنيه إسترليني.

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