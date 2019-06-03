الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:52 م
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"
dostor.org/2653036
أعلنت المملكة المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، تنشط بمدينتي الرشيدية وتنجير جنوب شرقي البلاد.
وأوضحت الشرطة المغربية- في بيان أوردته قناة سكاي نيوز عربية اليوم الإثنين- أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.
وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.