المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"

أعلنت المملكة المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، تنشط بمدينتي الرشيدية وتنجير جنوب شرقي البلاد.



وأوضحت الشرطة المغربية- في بيان أوردته قناة سكاي نيوز عربية اليوم الإثنين- أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.



وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.