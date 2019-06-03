"صحة شمال سيناء" تؤكد استعدادها لعيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مؤكدًا توافر أدوية الطوارئ وأكياس الدم من مختلف الفصائل والبلازما والأكسجين، وتم إلغاء إجازات الفريق الطبي والطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة في ديوان عام المديرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأشار وكيل الوزارة- في تصريح اليوم الإثنين- إلى وجود جميع الفرق الطبية خلال أيام العيد، علاوة على فرق الانتشار السريع التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة بخلاف وجود أعضاء هيئات التدريس من أساتذة الجامعات بالمستشفيات على مستوى المحافظة تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.



وأضاف أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الصحة تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش المالى والإداري لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.. مؤكدا رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف لتأمين الشواطئ أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.