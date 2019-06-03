تجديد حبس 5 متهمين بسرقة تاجر سعودي في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 5 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في انتحال صفة رجال مباحث.



كما كلفت النيابة رجال المباحث التحري عن الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المتعلقة بالواقعة، وإرسالها لمباحث الأموال العامة لإعداد تقرير حول قيمتها، وإرفاقها بملف القضية.



وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كانت عندما تلقى الرائد محمد مجدي، معاون أول مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر سعودي الجنسية، مفاده تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء علي مبلغ مالي، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.



وكشفت التحريات التي أجراها النقباء محمد تهامي، ومحمد حسام فوزي معاونا مباحث القسم، عقب استخدام التقنيات الحديثة، عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين.



وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال السعودي لهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، خاصة أنه مستقر في مصر منذ فترة، وبالفعل أثناء ذهابه لشراء البضائع قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه قيمة البضائع الخاصة بالمحل الذي من المقرر افتتاحه في منطقة المنيل، واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم بأن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.



وتبين أن المجني عليه عندما توجه إلى قسم الشرطة وأعطى مواصفات المتهمين، تم تحديد هويتهم والتعرف عليهم، وضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وضبط بحوزتهم الأسلحة والسيارة المستخدمة في السرقة، فقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء التي كانت بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الجنائي وإعداد تقرير حولها.