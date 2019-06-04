نصف مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسوق العربية

أكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلدان السوق العربية المشتركة تخطت النصف مليار دولار مطلع 2019، مسجلًا 608 مليون دولار، خلال أول شهرين من العام الجاري.



وأضافت التقارير، أن الصادرات المصرية لبلدان السوق العربية المشتركة ارتفعت إلي 480.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2019، مقابل 346.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بينما انكمشت فاتورة الواردات من 426.9 مليون دولار إلي 127.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأشارت التقارير، إلي أن الأردن تصدرت قائمة دول السوق العربية المشتركة من حيث حجم التبادل مع مصر، والذي بلغت قيمته 212 مليون دولارًا ما بين صادرات مصرية قدرها 190.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 21.3 مليون دولار، يليها ليبيا بتبادل تجاري قدره 159 مليون دولار، منهم 107.5 مليون دولار صادرات، و51.4 مليون دولار واردات.



وأوضحت التقارير، أن حجم التبادل التجاري مع سوريا بلغ 61.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وفبراير 2019، منهم صادرات بقيمة 45.5 مليون دولار، وواردات بقيمة 15.8 مليون دولار، وقدر حجم التجارة مع العراق 96.9 مليون دولار، منها 64.3 مليون دولار صادرات مصرية، و32.6 مليون دولار واردات.