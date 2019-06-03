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الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:46 م

حبس حرامية الـ"توك توك" فى حلوان

حبس حرامية الـتوك
نجلاء رفاعي
dostor.org/2653030

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مركبة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائده في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى المناطق.

وأضاف أنه حال سيرهما فوجئ بقيام شخص آخر باستيقافه وقيامه والأول بتهديده باستخدام سلاح نارى، وسلاح أبيض واستوليا منه على مركبة "التوك توك" كرهًا عنه وفرا هاربين.

بتتبع خط سير هروب الجناة تم ضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ومطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضيتي "ضرب" وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار، قناع بلاستيك أسود اللون، سلاح أبيض - خنجر- كما ضبط بحوزتهما مركبة التوك توك المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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