الترجي يطلب حضور اجتماع "باريس" حال وجود ممثلي الوداد

بعث نادي الترجي التونسي مراسلة يطلب فيها حضور الاجتماع المقرر غدًا الثلاثاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حال حضور ممثلين عن فريق الوداد البيضاوي المغربي.



وأوضح الترجي أنه طلب من الكاف حضور نفس الاجتماع بعد التصريحات التي أدلى بها مسئولو الوداد بشأن حضورهم اجتماع الكاف المقرر غدًا بالعاصمة الفرنسية باريس.



وذكر النادي، في بيان له على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أنه طلب بدوره رسميا السماح له بحضور هذا الاجتماع حال تمكين فريق الوداد المغربي من ذلك حتى تكون المعاملة بالمثل، ويتمكن جميع الأطراف من نفس الحقوق.



وكان أحمد أحمد، رئيس الكاف، دعا لهذا الاجتماع الطارئ لمناقشة أحداث مباراة الإياب بالدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الفريقين بتونس يوم الجمعة الماضي والجدل الذي أحاط بغياب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ما تسبب في احتجاجات من الفريق المغربي بعد إلغاء هدف له في مرمى الترجي.



وتوقفت المباراة لنحو ساعة ونصف الساعة عندما كان الترجي متقدمًا في النتيجة 1-صفر قبل أن يعلن الحكم الجامبي باكاري جاساما تتويج الفريق التونسي لرفض الوداد العودة إلى المباراة.