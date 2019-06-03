النيابة تأمر بتشريح جثة "قتيل شجارات الجيرة" بحلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية بتشريح جثة شاب عاطل سقط صريعًا في مشاجرة بجوار مترو حلوان، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وملابسات الواقعة.



كما قررت النيابة التصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم الرئيسي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار 4 آخرين، وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، الخاصة بالمحلات، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتفريغها وإعداد تقرير حولها.



وجاء في مناظرة النيابة العامة أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنات نافذة أدت إلى تهتك منطقة الفخذ بالكامل مما تسبب في إصابته بنزيف دموي أسفر عن الوفاة، مع وجود طعنات في الركبة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



وكانت منطقة حلوان قد شهدت واقعة مأساوية عندما لقي شاب مصرعه في مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة.



تلقى قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط قتيل قبل آذان المغرب مباشرة، وبانتقال الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم والفحص عثر على جثة شاب مصاب بطعنات وبعمل التحريات اتضح أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات الجيرة.



وعقب ورود معلومات واستكمال التحريات تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة.