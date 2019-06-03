"مدبولى" يتفقد استادى الدفاع الجوى والسلام استعدادًا لبطولة إفريقيا

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى استادي الدفاع الجوي والسلام؛ لتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للخطة المكثفة التي تبنتها حكومته لإنجاز تجهيز الملاعب التي وقع عليها الاختيار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر.



ويتابع "مدبولي"، على أرض الواقع، الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملاعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، والتعرّف على سير خُطى تجديد جميع مكونات الملعب، والتراك حول أرضية الملعب، وتحديث كراسي مدرجات الجماهير، وكبائن المعلقين، وغرف تبديل الملابس، وجميع بوابات ومداخل ومخارج الاستاد.



كما تشمل جولته تفقد المقصورات الرئيسية التي من المنتظر أن تستقبل عددًا من المسئولين رفيعى المستوى من البلدان الإفريقية المشاركة في البطولة، وتفقد المناطق الاستثمارية المخصّصة لإقامة مطاعم، وكافيتريات، ومناطق خدمات لتلبية متطلبات زوار الاستادات وضيوفها.



وحسب تصريحات سابقة له، قال مدبولي إن مصر هي صاحبة الريادة في إفريقيا رياضيًا، مما يجعلنا نبذل كثيرًا من الجهد من أجل الظهور بالشكل الذى يليق بتاريخ وحضارة مصر.