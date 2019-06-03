ميناء دمياط يستقبل سفنًا للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان اليوم الإثنين- أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2702 طن، في حين غادرت 440 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23 ألفًا و632 طنًا من البضائع العامة، منها 90 سيارة نقل محملة بـ4513 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 150 ألفًا و799 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54 ألفًا و507 أطنان.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5037 طن رمل، و4600 طن فوسفات، و7700 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 181 حاوية مكافئة، في حين بلغ حاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة.



وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 9942 طن حديد، و1037 طن خشب، و8900 طن خردة، و150 طن زيت، و6500 طن ذرة، و7 آلاف طن قمح، و8102 طن كسب صويا، و5 آلاف طن جيلاتين.