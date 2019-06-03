مديرية الصحة تعدم 134 كيلو من الأغذية لعدم صلاحيتها ببني سويف

في إطار الحملات الدائمة التي تنفذها مديريات وزارة الصحة في المحافظات المختلفة، لضبط السلع الغذائية بما يتوافق مع مصلحة المواطن والدولة، قامت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببنى سويف بحملات على المنشآت الغذائية ببنى سويف وإهناسيا وسمسطا، حيث تم إعدام 134 كجم من الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وصرحت الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمحافظة بأنه تم المرور على 43 منشآة غذائية، وتم تحرير 24 محضرا لأصحاب المنشآت الغذائية، وذلك لوجود نقص في الاشتراطات الصحية، و27 محضرا لعدم وجود شهادات صحية مع العاملي، مشيرة إلى أنه تم سحب 88 عينة من الأغذية للكشف عليها، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة لضبط منظومة الأغذية بالمحافظة.