بتروجت يتراجع ويقرر رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب فى الدورى

تراجع نادي بتروجت بشكل رسمى عن موقفه، وأعلن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة المقاولون العرب في الدوري مساء اليوم بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز الموسم الحالي.



وأكد نادي بتروجت في بيان اليوم أنه من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، فقد قرر النادي خوض مباراة المقاولون العرب اليوم الإثنين، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف.



وسبق وأن أصدر بتروجيت بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رفضه خوض مباراة المقاولون العرب في الموعد الذي سبق وحدده الاتحاد المصري لكرة القدم.



ويعد بتروجيت أقرب الأندية للهبوط لدوري الممتاز "ب" مع أندية النجوم والداخلية، حيث يحتل المركز الـ16 ويحتاج للفوز أملًا في الاستفادة من سيناريوهات البقاء.