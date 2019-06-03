"بوينج" تعترف بمعلومات جديدة صادمة عن طراز "737 ماكس"

أخبرت بوينج إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، أن الأسطح الهوائية على بعض أجنحة طائرات "737 ماكس" فيها عيوب تصنيعية وتحتاج للتغيير.



وأضافت الشركة الأمريكية، أن جميع الأجزاء المعيبة قد صنعت بواسطة مورد فرعي تتعامل معه الشركة، في حين قد يؤثر هذا العطل على 133 طائرة من طراز "الجيل القادم"، وكذلك على 179 طائرة من طراز "737 ماكس" حول العالم.



وعقب تلقيها هذه الأنباء المفاجئة من "بوينج"، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه رغم عدم أرجحية أن يؤدي هذا العطل إلى تحطم الطائرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى خلل فيها أثناء الطيران، فربما كانت هذه العيوب خطوة نحو التآكل المبكر.



وقد وردت هذه الأنباء الجديدة وسط فضيحة مدوية ما زالت "بوينج" تخوض غمارها حتى اللحظة، حيث أوقف استخدام عشرات الطائرات من طراز "737 ماكس" حول العالم، إثر حادثتي التحطم المروعتين اللتين راح ضحيتهما 346 راكبا.