ديوكوفيتش ونيشيكورى يصعدان لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على الألماني يان لينارد شتروف 6 - 3 و6 -2 و6 -2 ليصعد للمرة العاشرة على التوالي لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



وواجه ديوكوفيتش، 32 عامًا، منافسة شرسة من منافسه شتروف، المصنف الـ45 على العالم، لكنه تمكن من النهاية من الفوز بالمباراة في ساعة و33 دقيقة.



وأصبح ديوكوفيتش أول من يحصل على مقعد في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة على التوالي، وعادل الرقم القياسي لروجيه فيدرر في الوصول 13 مرة لهذا الدور في البطولة.



ويسعى ديوكوفيتش للتويج بكل ألقاب البطولات الأربعة الكبرى (الجراند سلام) في نفس العام للمرة الثانية في مسيرته بعدما حقق هذا في 2015 2016.



ويلتقي ديوكوفيتش، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي فابيو فونيني، بعد غدٍ الأربعاء.



واستطاع الياباني كي نيشيكوري أن يهزم الفرنسي بنوا بيير 6 2 و6 7 (8 10) و6 2 و6 7 (8 10) و7 5.