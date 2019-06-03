القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
مصر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:24 م

مصر ورواندا تتطلعان لعقد دورة جديدة للجنة المشتركة بين البلدين

مصر ورواندا تتطلعان
أ ش أ
dostor.org/2652999

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر إلى عقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة مع رواندا لبحث جميع مجالات التعاون الثنائي، وأبرزها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصةً أن كل من مصر ورواندا أعضاء في (الكوميسا).

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بنظيره الروندى ريتشارد سيزبيرا، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بمنطقة البحيرات العظمى والتطورات في السودان والتعاون بين دول حوض النيل؛ واتفقا على مواصلة التشاور بينهما.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب، في مستهل اللقاء، عن تقدير مصر لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا الإقليمية، والتي شهدت مؤخرًا تواصلا مستمرا على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وآخرها زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامى إلى القاهرة في أبريل الماضي للمشاركة في القمتين اللتين عقدتا حول السودان وليبيا.

وأضاف حافظ أن شكري أعرب كذلك عن حرص مصر على مواصلة التشاور مع رواندا لبحث قضايا القارة، انطلاقا من عضوية البلدين في ترويكا الاتحاد الإفريقي، حيث أشاد، في هذا الإطار، بالانتقال السلس لرئاسة الاتحاد الإفريقي من رواندا إلى مصر، والتنسيق الجاري بين الدولتين في إطار ترويكا رئاسة الاتحاد.

وأكد شكري اعتزام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد والتنسيق الوثيق مع رواندا في هذا الشأن، آخذا في الاعتبار أن عملية الإصلاح هي عملية ممتدة وتراكمية بطبيعتها، بالإضافة إلى ضرورة الاحترام الكامل لملكية الدول الأعضاء لهذه العملية.

ومن جهته، أعرب وزير خارجية رواندا عن حرص بلاده على العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً في المجال التجاري، وكذا على العديد من الأصعدة الأخرى، مثل قطاعات التعليم والصحة والمجالات التنموية.. وشدد على الدور المهم الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، منوها بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ يوم

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ 5 أيام

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

الوطنية للإعلام: تقوية البث الأرضي و"تايم سبورت" استعدادًا لكأس الأمم

قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل مشروع قانون العلاوات

تحيا مصر: إجراء 1000 عملية جراحية للمياه البيضاء ضمن مبادرة "نور حياة" في رمضان

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ads
الأكثر قراءة

خاص.. حمدي النقاز يستعد للرحيل عن الزمالك

إخلاء سبيل "رنا هويدي" بكفالة 50 ألف جنيه في "الفعل الفاضح"

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بعد الجدل.. الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

تجدد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

الترجي يطلب حضور اجتماع "باريس" حال وجود ممثلي الوداد

الأهلي ينهي الاتفاق مع أشرف توفيق لتدريب الفريق الأول لكرة السلة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

خاص.. حمدي النقاز يستعد للرحيل عن الزمالك

إخلاء سبيل "رنا هويدي" بكفالة 50 ألف جنيه في "الفعل الفاضح"

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بعد الجدل.. الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

الرئيس نيوز

الحرية والتغيير: علاقتنا بالمجلس العسكري انتهت

خاص/ الحرية والتغيير تعلن انقطاع خدمات الانترنت في السودان

نكاية في السعودية.. لماذا استخدام معمر القذافي "يوم العيد" سياسيًا؟

برلماني: الدولة تؤمن بالشباب خصوصاً من "خريجي البرنامج الرئاسي"

طلب إحاطة: السجائر الالكترونية أخطر من العادية

كشكول

مصدر بالتعليم العالي يكشف ملامح خطة مواجهة عجز الأطباء بالمستشفيات

شوقي: "مفيش حاجة اسمها أدخل على سنة معينة وأغير منهجها"

مديريات التعليم تتسلم امتحانات الأسبوع الأول للثانوية العامة

بالأرقام .. نسب المشاركة باختبارات الأول الثانوي الإلكترونية

شوقي للأول الثانوي:"أما تشوفوا النتيجة هتتبسطوا"

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الهزات الأرضية تسبب ارتفاعًا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

هكذا يقضى نجوم الفن عيد الفطر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎