المدربون يرحبون باستخدام "فار" فى دورى أمم أوروبا

رحب المدربون المشاركون في نهائيات دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي تقام خلال هذا الأسبوع، باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" خلال المباريات رغم أن مدرب المنتخب الهولندى رونالد كومان اعرب عن بعض التحفظات.



وقال المدرب الهولندي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: "الفار عامل مساعد جيد لجعل كرة القدم أكثر عدالة، ويتم تصحيح معظم الأخطاء. وبالطبع هذا شيء جيد".



وأضاف: "ولكن يجب أن ندرك، أن المناقشات سوف تظل قائمة، لأنه يمكنك تفسير الاجراءات بطرق مختلفة".



وقال: "أؤيد قيام فار بمعالجة الوقائع الكبيرة والواضحة فقط بدلًا من الاستمرار بشكل لا نهائي من البحث عن الأخطاء المحتملة".



واستخدمت هذه التقنية في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، ونهائي الدوري الأوروبي وكأس العالم لكرة القدم 2018 بجانب العديد من الدوريات المحلية.



وكان أيضًا جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يواجه هولندا يوم الخميس المقبل في مدينة جيماريش، سعيدًا.



وقال: "لن تحصل على نظام لا يخطئ بنسبة مائة بالمائة، ولكن القرارات الرئيسية والواضحة يتم تصحيحها. بالنسبة لي، هذا شىء إيجابي".



وذكر الاتحاد الأوروبي، أن فار يستخدم لـ"الأخطاء الرئيسية والواضحة" المتعلقة بالأهداف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، والخطأ في الهوية.



وقال فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي الذي يواجه سويسرا يوم الأربعاء، في بورتو إن (فار) كان "خطوة للأمام لكل الأشخاص اللذين يحبون كرة القدم واللعب النظيف".



وكرر فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب السويسري مخاوف كومان القليلة، قائلًا إنه على الرغم من الفوائد "ولكن، من الضروري أن يكون رجلًا هو من يتخذ القرار النهائى وليس آلة".



وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث، الأحد المقبل.