مئات النساء والأطفال يغادرون مخيم الهول شمال شرق سوريا

بدأت 800 امرأة وطفل بمغادرة مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، والذي يأوي عشرات آلاف النازحين، بينهم عائلات عناصر في تنظيم "داعش".



وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في المخيم، مضيفة أن العملية تمت بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر، ومن المفترض أن يتوجه المغادرون إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة في شمال البلاد.



وكان أحد مسئولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، عبد حامد المهباش قد أعلن، أمس الأحد، أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا، الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم "داعش".

