مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسلات شبكة "ON"

تعرض شبكة قنوات "ON" الحلقات الأخيرة من مسلسلات "قمر هادي"، و"أبوجبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.



يُعرض مسلسل "قمر هادي" في الساعة 11 مساءً، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.



أما مسلسل "أبوجبل" فيعرض في الساعة 9:30 مساءً، بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، نجلاء بدر، مريم حسن، عايدة رياض، أحلام الجريتلي وعائشة بن أحمد.



ومسلسل "كلبش 3" في الثامنة مساءً، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.



كذلك مسلسل "طلقة حظ" في السابعة مساءً، من بطولة: مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس. ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج سينرجي.



أما مسلسل "حكايتي" فيعرض في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجي.