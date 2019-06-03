"أبو شقة" يهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الفطر

يتقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب وقيادات وجموع الوفديين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جموع الوفديين أبعث لسيادتكم أصدق التهانى القلبية بهذه المناسبة، متمنين من الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من السداد والتوفيق، وأن يبارك الله جهودكم المخلصة التى تبذلونها من أجل مستقبل مشرق وبناء مصر الحديثة، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى نحو مستقبل جديد.



كما تقدم المستشار أبوشقة رئيس الوفد بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كما تقدم بالتهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة، وثمَّن «أبوشقة» جهود القوات المسلحة فى حماية الوطن والزود عنه والوقوف ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن القوات المسلحة درع الوطن وهى الحامية لترابه ومقدساته وشعبه.



كما تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة بالتهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات أجهزة الشرطة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن جهود وتضحيات رجال الأمن لها كل التقدير والاحترام من الشعب المصرى، وأن جهاز الشرطة جهاز وطنى وعين الوطن الساهرة على حمايته وحماية أفراده.



وتقدم المستشار «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف والقيادات الدينية بهذه المناسبة.



كما تقدم «أبوشقة» بالتهنئة إلى الشعب المصرى بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيد الله مثل هذه الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات.