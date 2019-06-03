بعد الجدل.. الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

حالة من الجدل والتساؤل يعيشها الشارع المصري حاليا، بسبب تحديد موعد عيد الفطر وهل سيكون غدًا الثلاثاء أم بعد غدٍ الأربعاء، خاصة بعد تضارب التصريحات بين الجهات المتخصصة.



من جانبها أكدت دار الإفتاء، أنها تستطلع هلال رؤية شهر شوال لعام 1440 هجريًا اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية نتيجة الاستطلاع من خلال تقنية البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء والتليفزيون المصري، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.



وجددت الدار تأكيدها على أنها الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها إعلان نتيجة هلال الشهور العربية، وأن ذلك يجري يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.



كما طالبت دار الإفتاء المواطنين بعدم الانسياق وراء أي صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا متعلقة برؤية الهلال قبل إعلانها رسميا من قبل دار الإفتاء.