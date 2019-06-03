خدمات "جوجل" تستأنف عملها من جديد

أعلنت شركة "جوجل" أنها عالجت المشكلات التي واجهت بعض خدماتها الإلكترونية، لتعود هذه الخدمات إلى العمل من جديد.



وأشارت "جوجل" إلى أن خدمات التخزين السحابي Google Cloud، وخدمات G Suite استعادت عملها بالكامل، بعد أن واجهت بعض المشكلات في الولايات المتحدة وبعض مناطق أوروبا.



وأوضحت أنها ستجري تحقيقًا شاملًا في أسباب هذا الخلل، وستنشر نتائجه لاحقًا، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل ذلك.



ومن جانبها أكدت بعض المواقع المختصة بشئون التقنية أن المشكلات في عمل Google Cloud انتهت يوم الإثنين في تمام الساعة 2:56 صباحا بتوقيت موسكو، أما مشكلات G Suite فعولجت في الساعة 2:45 بتوقيت موسكو.



يذكر أن بعض خدمات "جوجل" الإلكترونية كانت قد تعرضت لانقطاع خدماتها بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة، ومنها خدمات Gmail وYouTube.