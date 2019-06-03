القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
مصر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:47 م

التضامن: إجراءات وقائية لحماية المتعافين من الإدمان في العيد

التضامن: إجراءات
ولاء جمال
dostor.org/2652960

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجود فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج، لافتًا إلى أن الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى 23 مستشفى ومركز علاجي متخصص في علاج الإدمان بـ13محافظة.

وأضاف "عثمان" أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، حيث يتم إعادة حجز المتعافين في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وعددها 23 مستشفى ومركز علاجي خلال أيام العيد، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين. ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ يوم

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ 5 أيام

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات مصر

محلية البرلمان: نظام إلكتروني لـ"الكارتة" بقانون المواقف الجديد

لمحبى القهوة.. 25 فنجانًا فى اليوم لن تضر القلب

صدمة جديدة لبوينج.. خلل في أجنحة "مئات الطائرات"

ads
الأكثر قراءة

فوكس نيوز: أهرامات الجيزة مهددة و الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ عليها

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا فى مصر

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

رسميا.. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نهائى دورى أبطال أوروبا

الألمانى لوف يختار قائمة المانشافت من المستشفى

الأسترالية آشليه بارتي تتأهل لربع نهائى "رولان جاروس" للتنس

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: أهرامات الجيزة مهددة و الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ عليها

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

رئيس البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر فلكيًا فى مصر

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

الرئيس نيوز

طلب إحاطة للتصدي لشركات النصب على الشباب

مدبولي يوجه بتخريج دفعات استثنائية من خريجي الطب لمواجهة العجز

العالم يعلّق على الأحداث الدامية في السودان: "العسكري يتحمل المسؤولية"

استشهاد الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي هشام عشماوي

في آخر جلسة قبل العيد.. البورصة تربح 3.2 مليار جنيه

كشكول

شوقي للأول الثانوي:"أما تشوفوا النتيجة هتتبسطوا"

بداية من العام المقبل .. التعليم تعلن مفاجأة لطلاب الأول الثانوي

شوقي: " اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت مكنش تعليم"

ثلاث مباني جديدة تدخل الخدمة بجامعة الزقازيق يوليو المقبل

عبد الحكم: قبول اعتذرات 7600 للثانوية العامة بالقاهرة

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الهزات الأرضية تسبب ارتفاعا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

صور وخلفيات تهنئة عيد الفطر 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

كوريا الجنوبية ترفع درجة الاستعداد للوقاية من حمى الخنازير الأفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎